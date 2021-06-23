歐股周二收高。受益於大宗商品價格回穩，礦業股和能源股上揚；另外在美聯準會主席談話之前，投資人趨冷靜。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲1.19點或0.26%，為456.42點；盤中曾反覆漲跌。賤金屬價格從暴跌中回穩，讓礦業股上漲1.3%。

化學股上漲1.1%，來到創紀錄高點；投資人認為化學股為今年最能受益於經濟復甦的板塊。

愛爾蘭股市飆升1.6%。北愛爾蘭最大黨民族統一黨任命effrey Donaldson為新領導人，並承諾就脫歐後相關規定對英相施壓。

經濟敏感的板塊包括銀行股和工業股出現上漲，主因為跡象顯示，美聯準會可能很快地會加息。

本周焦點是美聯準會主席包爾(Powell)周二稍晚，歐股收盤後在國會的演講。

在油價從近旗的跌幅中回升，石油股上漲0.9%。房地產股也處於上漲。

旅遊休閒股上漲0.5%。英國衛生部長表示，英國正要放寬對於完全接種疫苗者的旅行限制。

法國藥廠賽諾菲(Sanofi)跌0.6%；儘管該公司與美國合作夥伴Translate Bio已開始進行第一階段臨床試驗，評估一種基於mRNA技術的新冠疫苗調查。

愛爾蘭建築保溫材料製造商Kingspan集團漲6.9%；此前該公司預測2021年上半銷售強勁。