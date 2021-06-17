國際鉛錠價格高檔持穩，泰銘（9927）5月營收交出成長29％的好成績，鉛錠價格目前仍在每噸2100美元上下移動，泰銘今年上半年營運無虞，下半年則要觀察大陸打擊基本金屬銅價和鋁價的後續效應、以及美國聯準會（Fed）預期升息帶動美元走強，對基本金屬價格變動等2大變數。

泰銘5月營收年成長29.33％，創下2018年8月以來的最大成長幅度，並使得今年前5月營收達35.84億元，超越去年同期的35億元。

泰銘發言人童新沅17日指出，主要是英國倫敦金屬交易所（LME）的鉛錠價格，衝高到每噸2200美元，使得5月的單月營收表現突出。

童新沅表示，由於6月對下游客戶的報價，仍以5月的價格作為基礎，因此，6月單月，甚至今年上半年的營收表現，應該是相當不錯的，目前的鉛錠價位大約在2150美元的上下50美元之間移動。

不過，他說，從7月開始的下半年營運，就得觀察大陸近期宣佈打擊基本金屬銅價和鋁價的後續效應、以及美國聯準會（Fed）16日的會議結果公布之後，市場預期升息帶動美元走強，進而對基本金屬價格變動產生影響等2大變數。

他表示，根據過去的經驗顯示，美元的強弱與鉛錠價格的走勢，剛好形成蹺蹺板的反向關係，美元走強，金屬價格就走弱，此一連結，未來的包括鉛錠價格在內的非鐵金屬，究竟會有何種反應？有待觀注。

再者，由於銅價和鋁價的飆漲，引起大陸的關切，是否會連帶使得鉛錠價格受累，則是另一項變數。

童新沅指出，鉛錠價格的走勢，相對銅價和鋁價，顯得相對溫和許多，如果以2004年和2005年銅、鋁和鉛錠的相同走勢，現在的鉛錠價格，可能已經飆到每噸4000美元了，因此，如果市場理性看待，或許受到衝擊的程度，也會相對的小。