國民黨立委昨爆料，工業區為施打國產疫苗造冊，尤其外籍移工被列鼓勵列入對象，形同強迫施打。轄下90個工業區、80萬名員工的中華民國工業區廠商聯合總會今發出聲明，主要是為大量施打疫苗做前置作業，因屆時要配合指揮中心配送的疫苗，為免不願施打者造成現場作業混亂、浪費醫療資源，才要求不願施打國產疫苗或指定疫苗者勿列入名冊。強調接種疫苗無關政治，請勿扭曲解讀。

未來疫苗可大規模施打時，企業等團體可藉外展服務，安排疫苗集體接種，因此工業區廠商聯合總會配合經濟部工業局盤點合適場地，並請廠協會協助調查廠商員工施打意願。這些前置作業時間預計要花1個半月，下周前要回收，整理完後就會展開各廠場地配置、醫護安排等工作。

對於強迫打國產疫苗指控，工業區總會聲明表示，通知中有寫明：「施打時間、疫苗種類、目前尚未有詳細訊息」，因此並無疫苗施打時間表，也不確定會施打何種疫苗。至於通知書上載明「為利施打作業，如有員工不願施打國產疫苗或有指定特定疫苗者，請勿列入名冊。」，主要考量是讓廠商員工充份表達意願外，也能夠正確掌握施打人數。

因為大規模施打時，疫苗的種類是依指揮中心實施配送的種類作施打，所以如果有指定疫苗者，屆時不來會造成名冊人數與施打人數差異大，造成現場施打作業混亂，醫護資源浪費 。中華民國工業區廠商聯合總會秘書長蔡培松表示，不先問清楚，萬一1000人登記要打，結果一看是國產或AZ疫苗，只來了300人，就會有這些問題。

至於為何不讓員工登記自選疫苗？蔡培松解釋，因大量施打要配合統一配送疫苗，且不同工業區選擇如不同，也會有困擾，因此統一不能選擇。他強調，員工如果不想打，廠區不會強迫，可以自己去外面施打。且這不分本勞、外勞，都可以選擇不參加。該工業區總會表示，接種疫苗無關政治，請勿再扭曲解讀，希望紛爭就此而止。