天貓淘寶海外618(6月1~3日)開門連續三天銷售長紅，天貓淘寶海外總經理葉劍秋表示，今年以用戶體驗為出發點、分站市場的營運陣地和物流能力推出「亞太消費者服務體驗計畫」，以「物流增速」和「升級全鏈路體驗」為策略，全面滿足海外市場消費者。此次618天貓淘寶海外亞洲跨境包郵項目在開門紅三天於香港、澳門、台灣、新加坡與馬來西亞整體達成超出預期。顯示淘寶天貓平台上不論是銷售的物流體驗，或是售後服務體驗皆已成為拉動消費者購買的重要因素之一。

根據在CBN Data資料調查中顯示，品種類豐富齊全、同類型產品更便宜，成為了海外用戶喜愛淘寶、天貓平台核心原因，同時有超過20％以上的華人將物流服務作為其青睞平台原因之一。葉劍秋表示，在豐富商品選擇背後，商家的電商營運能力、創新能力也會因此提升，致力給消費者更好的服務品質，而進一步在這優勢上，幫助海外消費者在購買手機淘寶上的商品能更為便捷，降低跨境購物的不便。

葉劍秋指出，跨境電商的物流運輸面臨相當大的挑戰，因此天貓淘寶海外和菜鳥網絡開始就海外市場推進運輸路線調整、應用數位化技術及簡化營運的智慧物流措施；去年雙十一天貓淘寶海外團隊首次試水船舶與航空運輸專線，致力於物流保障大幅提升海外購物者的購物時效，更進一步以用戶體驗為出發點、分站市場的營運陣地和物流能力推出「亞太消費者服務體驗計畫」，以「物流增速」和「升級全鏈路體驗」為策略，全面滿足海外市場消費者。

物流增速主要聚焦亞洲，借由近洋物流優勢在香港、澳門、台灣推出包郵包退、晚到必賠等保障，並增加固定航線的包機、包船措施，結合物流權益全面提升物流時效增速。

升級全鏈路體驗則是在手機淘寶中選擇不同市場站點，即可發現頻道和設計與大陸主站相當不同，以當地消費者的瀏覽習慣作為UI調整外，更增加當地分站自製內容，更好的引導消費者體驗優質產品推薦與購物權益，滿足娛樂需求。