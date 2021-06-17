台灣本土疫情持續延燒，三級警戒延長至6月28日。為了守護全國人民的健康及生命，第一線醫護人員不眠不休的付出及奉獻是大家有目共睹的。其中，身為國家級教學醫院，在多項醫學領域具有先鋒成就，獲得國際肯定、享負盛名的台大醫院，是許多醫護人員從業的志願指標。就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」大方分享參加台大醫院總院護理人員的面試經驗，以過來人身份勉勵學弟妹們勇敢闖關。

跟多數企業招募面試一樣，網友透露台大總院護理人員面試過程，一樣有「性向測驗」、「筆試」、「面試」3大部分。性向測驗不列入計算，題目很一般，沒有特別差異，只要專心、盡力去寫即可。

完成性向測驗後的筆試才是重點，當中包括「是非」、「選擇」、「翻譯」3大題型。首先，是非題有「10題」，例如：內外科住院病人有精神科及自殺病史，是否應避免詢問及評估相關內容、視網膜剝離手術後灌入氣體，是否應採俯臥姿勢等題目。接下來，選擇題「30題」，則包括：胸部物理治療的順序、麻醉性止痛藥之副作用、化療藥物注意事項等考題。最後的翻譯只有10題，並不會太難，考lung、abortion、jaundice等專業名詞翻釋。

雖然有3大類考題，加一加也有50題，但網友表示一定有時間可以寫完，所以不用太擔心。最後一關的面試約有7分鐘，先是自我介紹，然後問難忘的實習經驗、第一志願單位、自己的優缺點，及想提問的問題這幾大部分。據網友目測，當天考試約有300~400人，過程中緊繃的情緒讓她還一度想哭，但很慶幸自己撐過來了，有這次經驗讓她以後不會再這麼緊張。不過，有些特別的條款在簽名前還是要看清楚喔，還有，總院嚴格規定整個應徵流程必須關機，這些對她來說都是特別的經驗。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，全台三級警戒雖延長到28日，但在所有醫護人員的努力，及民眾自律配合等條件下，疫情有漸趨緩跡象。在這兒要向所有醫護人員致上最深的謝意及敬意。

醫護人員的辛苦是眾所皆知，但仍阻擋不了許多懷抱熱忱的新血相繼投入。這些點點滴滴都可以在「「面試經驗暨工作甘苦談」，看到醫護學長姐們的從業歷程資訊。感謝這些白衣天使無畏抗疫的精神外，也要為未來有志成為醫護的新進人員給予最大的支持及鼓勵。