立法院朝野黨團今天協商紓困4.0特別預算案，針對通傳會（NCC）編列8億元用於簡訊實聯制，遭國民黨與民眾黨立委質疑，分別提出刪減與凍結提案，經討論，朝野同意刪除5億元，但沒有凍結，並要求NCC提報告給立院，這也是此波預算審查以來，刪除最大的一筆金額。

藍委賴士葆等人日前質疑，政院先前宣布「簡訊實聯制不收費、不留個資，並感謝五大電信商」，卻在紓困4.0特別預算案中，編列8億元，簡直趁火打劫，因此他提案要求全數刪除這筆預算。後來藍委林奕華也提案減列6億元，藍委葉毓蘭提案凍結1億元。

NCC主委陳耀祥15日說明，從上路到目前為止，民眾大概已使用3.5億則，並強調預算編列8億元是維運和行政成本，電信業者不會向民眾收費，尊重立院審議預算職權。

下午討論到NCC的紓困預算時，民眾黨立委高虹安提出質疑，多數民眾疑惑簡訊實聯制編列基準，由於簡訊實聯制並沒有強制力，有些店家仍使用紙本登記，目前也無法在網站上查詢確診者足跡，因此民眾黨團對此預算有所保留，要求凍結100萬至8000萬。

經討論後，朝野決議對NCC業務費預算刪除5億元，NCC官員希望不要再凍結其他預算，因為原來編列的預算要用於居家隔離、手機定位、關懷簡訊等經費，民進黨團總召柯建銘隨即表示，既然已經刪除，就不需要再凍結，高虹安當場要求NCC應提出相關報告說明，柯建銘也順勢同意。