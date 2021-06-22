司法院召開線上記者會說明遠距視訊審判方式，司法院再次重申，將持續向中央防疫指揮中心反應，希望讓法警及司法第一線人員排入優先實打名單，以降低法院或監所的疫情蔓延風險；另疫調使用簡訊實聯制可否做為犯罪偵查，司法院表示，由個案法官進行判斷。

簡訊實聯制所取得的資料是否可以作為犯罪偵查之證據使用？司法院解釋，必須由法官在個案中依具體情形加以判斷，或由立法機關做更精確的規範，司法院基於尊重審判獨立及國會職權，不便表示意見。

司法院表示，去年全國新收約337萬5910件，且其中有關於被告之人身自由，並有羈押期間限制，目前實體開庭有檢疫隔離、限制活動、社交距離、人數降載、防護裝備，刑事審理視訊審判等問題，也因此司法院研擬視訊審判的特別法並經立法院審查三讀通過、實施。

依特別法規定，擴大遠距視訊包括電子傳送押票、延押裁定、處分書、一般文書，鬆綁席位、旁聽、服制、轄區、宣示判決限制，增加停止審判事由，錄影錄音存證、筆錄補行製作，但訴訟當事人有權利選擇是否要遠距開庭。

視訊開庭法官要穿法袍，法庭採用延伸法庭型、遠距型及混合型3種，開庭時需遵照審判長訴訟指揮，且司法人員要著法袍，參與視訊的當事人要衣著整齊。至於行政訴訟部分，由於已完成科技設備及遠距訴訟的修法並公布實施，只需用新修正訴訟法就可配合防疫需求。

司法院發言人張永宏也舉例，國外視訊審判有發現家暴加害人及被害人竟在同一個空間，因此他建議如果這種情況，建議可以到法院用不同的法庭進行視訊。