行政院長蘇貞昌28日視察桃園裕利物流冷鏈倉儲，媒體問及依照高端疫苗及聯亞疫苗目前的進度，是否會比預計的還要慢，蘇貞昌則說，一切按照科學專業進行，直言「不是想快就快、想慢就慢」，另蘇貞昌也說，目前尚未施打第二劑AZ疫苗，會等之後沒人搶的時候再去接種。

提到高端疫苗EUA仍待補件及聯亞剛要申請EUA，國產疫苗是否會比預計的還要慢，蘇貞昌強調，國產疫苗都以科學、專業要求的角度進行，「不是要快就快、要慢就慢」，一切都必須依照科學證據來執行，食藥署也會替國人把關，希望兩間藥廠解盲成功後，依照相關規定做好做滿，讓國人有國產疫苗可以施打。

另提到蘇貞昌是否已施打第二劑AZ疫苗，蘇貞昌則說，他曾經公開講過，「疫苗不夠的時候不會搶，沒人要打就率先」，當初3月時沒有人要打AZ疫苗，便和衛福部長陳時中率先施打，而現在因疫情嚴峻，大家搶著接種疫苗，雖然照規定5月將要施打第二劑，但選擇等疫苗足夠了，沒有人要搶著打的時候再去接種。