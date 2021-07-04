LINE群組傳出假訊息。（翻攝畫面）

三級疫情警戒尚未解封，網路上持續出現疑似假訊息，檢調獲報後均積極展開偵辦。刑事局今天指出，近日某些Line群組，有人轉傳1則不實訊息，內容指：「殘害人命的其中清單：國產的高端生技，被定義防疫國家隊，合作夥伴為東洋藥品現在董事會成員董事長蔡英文、副董兼執行長邱義仁…等名單，看到這些名單就了解為什麼要擋進口疫苗。」警方經查高端疫苗法人董事、獨立董事均與網傳訊息內容不符，呼籲切勿轉傳，警方也已偵辦調查中。

刑事局說，針對上述不實言論，新境界智庫已於6月2日聲明表示：「新境界文教基金會與高端生計疫苗公司和東洋藥品工業公司，從來不曾有任何業務往來。對於網路上流傳的假訊息，刻意將新境界文教基金會的董事背景資歷，亳無事實根據的與上述公司做聯結。」

該基金會呼籲，有心人士刻意編造荒誕抹黑的謠言，已屬不當行為，更涉法律責任，特此澄清。

警方指出，有關上揭不實假訊息，刑事局偵查第四大隊持續積極偵辦，並呼籲民眾，對於未經證實的消息內容切勿張貼或轉傳，避免助長錯誤訊息傳遞，影響國內抗疫工作，民眾如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法。