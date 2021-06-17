96歲朱姓老翁16日接種AZ疫苗後，因身體不適晚間死亡，士林地檢署17日進行司法相驗，除採集檢體送驗是否染疫外，下週也將解剖大體釐清死因。

住士林區的朱姓老翁16日上午接種疫苗返家後，即向家人表示身體不適，隨後進房休息，晚間被發現已無呼吸心跳，救護人員到場時發現老翁已經不治。

士林地檢署17日下午會同法醫，針對老翁大體進行相驗，目前仍無法確定死因，法醫另已採集檢體，由衛生局人員檢驗是否染疫，而為進一步釐清老翁死因，士檢徵得家屬同意，下周已安排解剖詳細調查。