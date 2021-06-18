本土疫情仍未穩定，近來豪記唱片公司旗下23位歌手包括龍千玉、張秀卿、翁立友、林姍、朱海君、黃思婷、謝金晶、談詩玲等，分別在家自錄演唱抗疫暖曲〈讓愛飛翔〉用歌聲撫慰人心。

龍千玉表示希望用溫暖的歌聲，帶給大家正能量，「我們的心連在一起！」翁立友分享用歌聲化為力量，「讓大家知道自己不孤單，有我們的歌聲做後盾。」張秀卿則鼓勵：「用樂觀的態度面對一切，正向就是力量。」

張秀卿透露演唱時正值端午前夕，忽然聞到粽香，想到逝去母親包的粽子，讓自己很思念，更珍惜現在，撫慰他人要先撫慰自己才能做到，很感謝家人們都很平安，希望把自己的祝福給身陷苦悶中的人，樂觀的張秀卿並說「在SARS期間我迎接女兒的到來，一路走來，領悟到要用積極的心來面對，用正向的心情面對病毒。」張秀卿並提到從未想過生活會如此的巨變，但要勇敢面對現實，過往演藝工作忙碌，而今真的回歸家庭主婦生活，讓她拾回做家事的樂趣。