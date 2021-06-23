國內本土疫情自5月中下旬爆發，雙北成為重災區。一份最新民調顯示，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲分別穩坐第一、第二。台灣民意基金會董事長游盈隆分析民調指出，在這次防疫期間，疫情發生，對政治人物來講，「是危機也是轉機」；而六都市長裡面，恰好有醫學背景的，相對有優勢的就是柯文哲。

台灣民意基金會今天公布一份最新民調，針對六都市長中誰的防疫表現較好（複選最多3位）來作調查，結果顯示，新北市長侯友宜45.5%奪得第一，台北市長柯文哲以36.7%居第二，高雄市長陳其邁27.8%第三，其他依序為台中市長盧秀燕18.1%、桃園市長鄭文燦8.9%、台南市長黃偉哲8.6%。

游盈隆23日在政論節目《新聞大白話》中表示，此項民調調查時間為6月15日到19日，在北農事件發生之前。所有聲望的調查，多少跟長期確診數有關，突發事件雖然會有影響，但不會反映在這個民調裡面。

游盈隆接著表示，以柯文哲來說，整體排序並沒有太大改變，只是侯友宜支持度或被肯定度下降3個百分點左右，弱化了一些。反而柯文哲在這段時間往上提升5個百分點，這一來一往，反映過去1個月的狀況。台北市議員王世堅是柯黑第一名，跟柯文哲是站在對立面，柯的表現，連王世堅都公開讚揚他，是有原因的。

游盈隆指出，柯文哲雖然是相當具爭議性的政治人物，很多人討厭他，不過應該注意到的一點是，在這次防疫期間，疫情發生，對政治人物來講，是危機也是轉機，就看政治人物怎樣去因應。六都市長裡面，恰好有醫學背景的，也相對有優勢的其實是柯文哲，一個長期在台大急診的急診室主任，經驗顯然會比其他5個人還多；從這個角度來講，對柯文哲來說，是個機會、機緣，因他也沒想到全球會發生新冠肺炎疫情，而柯很多作為，連新北市長侯友宜也在跟他的步伐走。

游盈隆點出，整體來講，六都市長的民調隨著時間是有些起伏，像高雄市長陳其邁是彎道超車，本來低到10%左右，可是這個月陳其邁很積極，有旺盛的企圖心，可說嶄露無遺。另外像盧秀燕、黃偉哲也很積極防疫。相對疫情來講，桃園市是第三嚴重的地方，任何市長碰到這種情況，當然很沉重，但也有表現的機會；華航機師破口、諾富特、部立桃園醫院等事件都在桃園，鄭文燦的表現看來比較安靜。