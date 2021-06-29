台北市確診個案連日下降，外界質疑市府明明都有將個案上傳法傳系統，疾管署網站上卻找無相關足跡，但市府澄清確診數要在20例以下才公布。北市府副市長黃珊珊今日表示，近期確診個案足跡明確，未來會和中央爭取讓地方提早公布，以便讓民眾有所警覺。

黃珊珊表示，市府內部正在討論，畢竟最近的疫調資料都很特別，眾人足跡單純，幾乎都是上班、回家，最近因為環南市場和台北農產運銷公司足跡明確，會把狀況整理好後，提醒消費者與在該場域工作的人。

黃進一步解釋，中央的規定是「有公布案號的患者」才能公布足跡，若中央沒先公佈，地方也不能偷跑，所以公布時間可能會和實際時間有所差距，約為3、4天到1周以上，未來會爭取讓地方早點公布，目前只能公布公共場域，相關細節和場所會按照中央規定辦理。

此外，北市有2位民眾曾與疑似感染印度變種病毒的個案接觸，目前已被匡列隔離，外界關心北市府是否有加強作為。台北市長柯文哲指出，2人將隔離到7月14日，先前已做過一次核酸檢測（PCR），結果為陰性，解隔離之前還會測PCR，屆時會再看看情況。

至於中央規定27日開始，回國都要入住檢疫所或防疫旅館，黃表示，北市有105家防疫旅館、6464間房，目前住房率約2成8，因為中央新政策下來，的確接到很多電話詢問，也有旅館打來說要加入，觀察下來量能其實非常夠。