北市民政局5日晚間公布，失聯個案「李泰穎」是依《傳染病防治法》第58條規定受居家檢疫人員，但入境所填列的手機號碼為大陸手機門號、檢疫地址填寫同一大飯店，經市府3次以上聯繫，並透過警政系統協尋未果。

民政局表示，為維護公眾健康權益，依《傳染病防治法》第58條第1項第4款，以及中央流行疫情指揮中心2020年2月7日函規定，公布失聯者姓名，失聯者或民眾如有尋獲失聯人，請立即撥打北市府防疫專線02–23753782與防疫機關聯繫。

民政局呼籲，民眾應依居家檢疫通知書規定，誠實填寫並配合居家檢疫措施，如有拒絕、規避妨礙、填寫不實或違反上述居家檢疫規定者，將依《傳染病防治法》第58條、及同法第69條科處罰鍰。

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