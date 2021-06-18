向來是房市三大檔期之一的520，今年卻碰上新冠肺炎疫情來攪局，讓許多原定要進場的個案也紛紛延後開案，使得全台5月建案總銷呈現雪崩式下滑，尤其確診人數高的新北市，更是一口氣下跌逾8成，為全台量縮最大的縣市。另外，根據統計數據顯示，發布三級警戒後全台僅17個新案進場，預估6月尚在三級警戒的籠罩下，建商應維持保守態度，推案總銷不樂觀。

5月中起全台發布三級警戒，數字科技（5287）旗下591新建案統計5月推案總銷，根據統計數據顯示，全台5月推案總銷為1266.2億元，比起4月的1968.7億元減少35.7%，七都中包括新北市、新竹縣市、台中市、台南市5月份總銷都呈現下滑趨勢，尤其受到疫情影響嚴重的新北市，跌幅更是超過8成，為全台推案總銷月跌最多的縣市，次多的則為台中市，跌幅達76%，最後台南市與新竹縣市各別下降33.2%與27.9%。

不過反觀在疫情阻撓之下，台北市、桃園市與高雄市都因受惠於區域內指標大案進場，使得5月推案總銷穩住，甚至分別上漲78.4%、43.0%、85.0%。其中台北市因130億元的南港指標大案「擎天森林」開案，帶動5月總銷增加，同樣的桃園也受惠於「潤隆國家大院」進場，挹注桃園市百億元的總銷，最後高雄則因左營指標案「鑫高鐵3」開案，加上4月總銷僅有90.2億元，在基期低又有指標案進場的狀況下，使得高雄5月總銷月增幅度居全台之冠。

但若是更進一步將5月進場的建案區分成5月15日發布三級警戒前與三級警戒後，更能得知多數建案其實都集中在三級警戒前推案，因此預估6月新案恐不樂觀。根據統計結果顯示，全台僅有17個建案於三級警戒後進場，尤其疫情較嚴峻的雙北市，總共只有2個新案開賣；往南走桃園、新竹縣市與台中市則是分別都有2個建案進場。

然而受疫情影響相對輕微的南部，一共就有9新案開案，占全台一半以上，其中台南市更囊括7個，591新建案市調指出，台南因在建設利多剛性需求增溫下，部分案場仍維持原訂時間推案，選擇在疫情期間搶先曝光、打廣告，吸引疫情後的延遞買盤回籠。