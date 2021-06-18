華新麗華集團旗下記憶體封測廠華東(8110)受惠新設全資孫公司蘇州華昕取得原日本松下（Panasonic）半導體蘇州封測廠設備及產能，帶動單月營收自2021年4月起顯著躍升，法人看好可望推升第二季營收季增逾5成，獲利表現亦將顯著提升，對營運挹注強勁動能。

華東股價4月中觸及20.4元、創近13年9個月新高後急跌近4成，5月中下探12.25元後止跌，近期回升至15.5～17.15元區間。今（18）日在利多題材激勵下，開高後放量勁揚5.78％至17.4元，早盤維持近2.5％漲勢，領漲封測族群。

華新麗華集團旗下微控制器（MCU）廠新唐買下日本Panasonic半導體事業，去年9月完成交易，其中包括蘇州封測廠設備及產能。華東對此透過蘇州華東於首季新設全資孫公司蘇州華昕，承接松下半導體蘇州封測廠相關設備及產能。

華東單月營收自去年6月以來落於4.54～4.98億元區間，隨著蘇州華昕產能到位量產挹注，今年4月自結合併營收跳增至7.31億元，5月自結合併營收7.11億元，月減2.65％、年增達35.06％，累計前5月合併營收28.48億元、年增7.61％，為近3年同期高點。

華東首季本業營運仍處虧損，但在業外收益挹注下維持獲利，歸屬母公司稅後淨利0.31億元，雖季減65.01％、但較去年同期虧損1.32億元轉盈，每股盈餘（EPS）0.06元。在新增產能挹注下，法人看好華東第二季營收可望季增逾5成，獲利表現亦將顯著提升。

展望後市，華東董事長焦佑衡在致股東報告書中表示，疫情今年對全球衝擊仍在，但半導體產業成長驅動力更為堅定，加速的數位轉型帶來龐大機會，行動產品普及將持續帶動雲端服務與應用快速成長，汽車及物聯網裝置亦蓬勃發展。

焦佑衡認為，無論是行動產品或雲端伺服器，均需要更大容量、效能更高的記憶體進行資料處理及儲存，華東身為下游記憶體封測業，將以技術為根本，持續專注4面項提升專業，並充分利用集團資源控制成本，以成為全球最具競爭力的記憶體封測服務供應商。