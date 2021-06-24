大陸玻璃產業供給持續收縮、房地產需求仍強，帶動玻璃報價持續上漲，台玻(1802)本業獲利能力將明顯提升，在中國大陸玻璃報價續漲、玻纖布業務將由虧轉盈下，法人樂觀預估台玻2021年營收可望年增50%左右，將落在628.4億元，EPS有機會飆漲至3.4元附近。

中國大陸玻璃庫存天數創歷史新低，外界對玻璃報價的看法持續偏多。此外，十四五期間，玻璃產業將納入碳排放交易市場，燃料以天然氣為主的台玻的成本優勢將開始逐漸顯現。

由於中國大陸自2019年開始對玻纖布實施產能調控，加上2021年初中國大陸玻璃纖維協會明確限制玻纖產能，預期供給成長將受到控制，加上需求持續成長下，法人預估台玻2021年玻纖布業務將由虧轉盈。

台玻主要產品包括平板玻璃、低幅射(Low-E)節能玻璃、電子級玻纖布與玻纖紗、玻璃容食廚器等。法人預估台玻2021年營收比重為平板玻璃73%、玻璃纖維21%、玻璃器皿6%，銷售區域：中國71%、台灣16%、其他13%。生產基地位於：中國大陸、台灣，目前年產能：平板玻璃326.7萬噸(中國產能占八成左右)、玻璃纖維22.1萬噸、玻璃器皿17.6萬公噸。