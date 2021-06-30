台股今日再創歷史新高，原物料題材受到資金追捧，玻陶股中的台玻(1802)、冠軍(1806)、中釉(1890)及和成(1810)全數狂飆鎖在漲停板，僅凱撒衛(1817)未能飆上漲停，漲幅在4%以上，玻陶指數漲幅高達9.86%，成為盤面強勢焦點之一。

台玻今年受惠大陸玻璃產業供給持續收縮、房地產需求仍強，帶動玻璃報價持續上漲，營運表現受到法人看好，並預估2021年EPS有機會飆漲至3.4元附近。由於中國大陸玻璃庫存天數創歷史新低，外界對玻璃報價的看法持續偏多，對台玻營運將有所助力。

冠軍今年在台灣區營運，2023年將規劃新的產能擴建，未來新產能投產後，年產能將由現的1000萬平方米，增至接近1500萬，新增大約50%的產能，全力搶攻國內市場。另外，在大陸地區方面，去年在「海鷗冠軍」品牌成立後，切入整裝、新建案市場，未來發展可期。

近日國內新冠肺炎COVID-19疫情延燒衝擊全台，全國進入三級警戒，冠軍建材力挺防疫前線捐贈防疫基金及物資250萬元。面對嚴峻的疫情，冠軍建材除了強化分區上班、分流管制，就連集團工廠端也採取分組輪班作業。更針對外籍員工採取嚴密分組分流、住宿人數管制並提升消毒頻率，也更加關心苗栗疫情嚴峻地區外籍員工狀況，強化健康檢測、提供家鄉關懷包，避免外出行程。