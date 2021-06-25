全球運動用品牌Nike，上季財報亮眼，單季營收同期比幾乎翻倍成長，市場更預期本季展望更佳；NIKE國內紡纖供應鏈概念族群，從上游的遠東新(1402)、中游的力麗(1444)，到下游代工廠儒鴻(1476)、廣越(4438)、冠星-KY(4439)，下半年的營運，可望在NIKE下單動能增強下，再添成長柴火。

儒鴻之前已預先宣告，主要客戶之一的NIKE，今年的訂單量會比去年增加2成。

NIKE在運動、機能服飾產品使用的再生酯粒，下單給遠東新的比例極高；遠東新指出，由於NIKE在歐美地區的實體銷售據點已陸續解封，因此，在消費市場漸回溫、上游客戶庫存去化速度加快下，下半年營運應會比上半年樂觀。

力麗指出，由於客戶庫存偏低，加上歐美地區疫情減緩，油價止穩，加上歐美NBA等賽事已陸續開打，客戶詢價增加，對下半年營運成長力道強度審慎樂觀看待。

看好Nike供應鏈族群，可望率先從這波疫情衝擊反彈。外資就預期，儒鴻2021年來自Nike的營收將年增二成，營運占比則從2019年的15％上升為17％。

法人認為，儒鴻與主力客戶Nike關係緊密，一旦疫情風波散去，將掌握復甦絕佳機會；同時，因新冠肺炎疫情影響，紡纖供應鏈中較小的廠商生存更難，儒鴻會是產業整合趨勢的最終贏家。

NIKE也是廣越羽絨衣的主要客戶之一；在歐美各國陸續加速疫苗施打速度、並在疫情逐漸趨緩下，服飾消費市場已逐步恢復景氣。在陸續收到戶外客戶追單，及傳統旺季推波助瀾下，業績明顯增溫。廣越預期，從5月開始直到10月的傳統旺季業績可期，預估接下來的6、7、8、9月營收可望呈現逐月增高的趨勢。

冠星指出，隨著歐美國家陸續解禁，消費有望復甦，仍看好運動服飾需求，下半年營收表現有望逐季轉好。

2020年才打進NIKE供應鏈的冠星，產項是應用在T-shirt等成衣成品，冠星指出，去年是磨合期，預期今年的訂單可倍增。