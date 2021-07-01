廣華-KY（1338）1日召開股東會，會中承認109年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並討論通過109年度盈餘分配案，決議配發現金股息3.5元，以1日收盤價65元計，現金殖利率達5.38％。

廣華股東會亦進行全面改選董事，新當選董事包括余澤民、張家祥、黃建中及陳乃榮，三席獨立董事則由林昇聖、沈朝俊、歐陽弘擔任，新任董事任期三年，至2024年6月30日止。

廣華-KY去年合併營收61.66億元，稅後淨利2.95億元，EPS為3.51元。廣鏵去年股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）分別為4.35％、3.08％，以股本8.38億元來看，每股淨值為75.28元。

展望今年，廣華表示對今年整體營運成長深具信心，尤其中國大陸經濟隨疫情逐漸緩和後，整體新車銷售市場也受惠於政府多項刺激政策的出臺而呈成長態勢，貢獻廣華仍保持良好的訂單能見度，廣華亦隨著車用晶片產能吃緊緩解後，推進客戶的拉貨力道，樂觀今年下半年營運能優於上半年。