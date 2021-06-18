因應疫情延燒不斷，全國延續疫情三級警戒狀態，民眾不可室內外群聚，且外出務必配戴口罩，雖然大部份民眾都能遵守防疫規定，但是仍有少數人過份輕忽，不戴口罩在室外公然烤肉聚會，遭民眾報案檢舉，員警也隨急取締並函送裁罰，最高每人可開罰1萬5千元。
蘆竹分局南崁派出所員警於14日晚間8時許在蘆竹區榮興路21巷161弄底，發現有5名男子竟然不戴口罩，圍坐在地上，大大方方的升起碳火烤肉聚餐，這5人選在偏僻巷弄裡，以為不會被發現，但卻遭附近民眾報案檢舉，看見員警前來時，全都驚訝的不知所措。
經警方調查，這5名男子是外籍移工，年齡介於25歲上下，由於防疫期間，難耐端午節寂寞，才會選在偏僻巷弄，相約烤肉聚會，因應室外未戴口罩已經違反傳染病防治法，因此警方於調查完畢後，將函送桃園市政府衛生局裁罰，遭處3千至1萬5千元罰鍰。
蘆竹分局呼籲，疫情目前仍然嚴峻，在室外務必戴上口罩，並且保持適當社交距離；犧牲一點享樂，就是保護他人，也是保護自己。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。