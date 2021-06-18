隨著今年畢業的大學生步入職場，已經約有1/3的Z世代青年成為各行各業的生力軍。為了深入了解Z世代的世代特質，由《Cheers》雜誌和Dcard攜手，以及永慶房屋和富邦人壽共同推動「Ｚ世代全方位意向調查」，並於17日分享調查洞見。

Z世代小檔案：科技力與行動力滿檔，重視工作和生活的平衡

根據調查，身為「數位原住民」的Z世代，展現出對網路的重度使用，也反映他們強大的科技運用能力。永慶房屋人資部資深經理塗振宏觀察，Z世代對科技的嫻熟運用，讓他們在工作時，較不易被傳統限制所束縛。「疫情升溫、全國升上第三級警戒後，實地看房不免受到影響。永慶雖然已有永慶快搜APP、實境找房等線上賞屋服務，但是很多永慶年輕的經紀人更貼心，立刻用視訊或通訊軟體，持續為客戶服務，甚至拍攝房屋影片作介紹，剪輯、上字幕都難不倒他們，成功與客戶建立新的看屋方式。」這些能援引各方資源和科技，達成自己的目標，適應力更高的Z世代，都能成為企業創新的養分。

塗振宏進一步指出，Z世代擁抱創意和變化，渴望有更多機會去接觸新事物，因此特別重視生活與工作的平衡。「除了物質生活外，Z世代也很看重自我成長和生活的豐富，他們喜歡為自己安排旅行、培養嗜好、學習課程等，所以很重視在工作之餘，仍有屬於自己的時間。因此我們也推出『彈性工作八小時』制度，讓經紀人都能彈性安排自己的上下班時間，取得工作和生活的平衡。」

領導Z世代：溝通與團隊合作，即時給予回饋更有動力

面對獨特的Z世代，企業也應進行自我調整，才能吸引Z世代才俊。塗振宏說明，在數位時代裡，資訊的唾手可及和需求的迅速滿足導致了Z世代對於回饋一事特別敏感，他們希望自己的投入能夠立刻看到成果。對於正在或即將領導Z世代的中階主管們，塗振宏建議要即時給予Z世代員工回饋，從實質獎金到口頭鼓勵，任何一種都可以產生正面效果。「永慶房屋透過『永慶大聯盟』工作平台，讓經紀人每次完成一項任務，都可以立即得到『永者幣』的回饋，『永者幣』可以去商城換禮卷、換3C產品。這些實質獎勵，能夠刺激Z世代發揮他們的創意和潛力完成每一項任務，為企業也為自己創造佳績。」

此外，「Z世代全方位意向調查」同樣指出，Z世代重視工作中的溝通流程、找到處理步驟的內涵，而非只是一個指令一個動作。塗振宏說明，Z世代因為能夠多方吸收資訊並相互比對，他們也因此更有自己的想法。所以比起用權威要求他們，不如傾聽他們意見、充分溝通，一起規劃出可行的方案後再執行，如此團隊合作的工作模式更能說服Z世代的年輕人，也讓Z世代更有團隊向心力。

風險時代下，選擇具穩健體質和應變能力的企業，職涯更有保障

隨著全球化的深化，世界上任何角落發生的黑天鵝事件，都會影響著台灣經濟，也考驗著個人和企業的風險承擔能力。面對充滿風險的未來，塗振宏建議新鮮人，要持續學習，提升自己的風險承擔能力和職場韌性。「在這個講求跨界的時代裡，多元學習不僅能有更多職場選擇；不同領域中的知識，往往也能刺激原先工作中的思維和慣性，創造更多價值和可能。」

在選擇工作上，塗振宏也建議Ｚ世代的職場新鮮人，除了鎖定未來發展前景好的產業外，也可以尋找企業內有多元發展的公司，從公司內部嘗試不一樣的職位，為自己創造更多職涯機會和跨界專業。疫情期間，也可以持續觀察哪些公司具有穩健的企業體質和優秀的應變能力。未來若面臨其他衝擊，身在這些公司，對自己更有保障。