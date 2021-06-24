《陰屍路：倖存者》捐贈30萬和生存包糧食予台灣全民食物銀行協會。（智娛互動提供）

近日台灣新冠肺炎疫情有趨緩跡象，有許多民眾已經快要宅不住了，藝人林柏昇KID昨日在個人FB粉絲團發布手遊《陰屍路：倖存者》公益短影片，感謝粉絲在疫情期間和他攜手做公益，順利將30萬元的公益基金捐給「台灣全民食物銀行」，希望能在疫情期間幫助生活上困頓的人，也呼籲粉絲要繼續乖乖宅在家。

KID擔任手遊《陰屍路：倖存者》公益大使，感性分享他的「生存之道」，表示自從踏進演藝圈，有貴人相助、也有不順遂的時候，但是「永保初心」是支持他的動力，笑說：「我常把以前錄製得節目拿出來反覆看，不是自戀、也不是看自己表現好不好，而是審視當時自己的初心。審視當時自己的初心。」

演藝之路不管走多久，他都會提醒自己都要走在同一條線上 ，生活上則是保持真誠地對待身邊的人事物，千萬不要因為自己有了一點點成功就驕傲，反而要時時心懷感激、時常回饋，持之以恆過不假掰的「正常」生活，他相信「拿出真心」就是最好的生存之道。

而疫情期間，KID除了宅在家打手遊之外，開視訊揪三五好友一起喝啤酒聊天是時下最流行的社交方式，「我會用我的小小直播間來工作或是與大家互動，當然需要多消耗一點體力的話，我也會在家跳跳繩，做做流汗運動，不然我平時的工作都是外景，一個多月沒流汗自己都覺得很奇怪。」

防疫期間無法舉行實體記者會，KID便特地拍攝公益短影片與手遊《陰屍路：倖存者》業者一起用行動支持公益，KID特別代表智娛互動科技有限公司捐贈30萬元公益基金予「社團法人台灣全民食物銀行協會」，希望在疫情期間幫助弱勢家庭可以度過難關。

智娛互動總經理陳人豪表示：「這次《陰屍路：倖存者》與四位百萬Youtuber和藝人林柏昇KID的合作，以生存的概念帶出整個遊戲的核心宗旨，結合公益善舉，希望能幫助更多需要的人渡過疫情。」