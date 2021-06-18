全國高中體育班自我評鑑，線上審查及輔導訪視結果成績出爐，國立竹山高中列為全國最佳特優，評鑑項目包括體育班現況、運作情形、訓練績效、訓練環境及特色等5大項14指標，將獲教育部體育署頒發200萬元獎勵金。

竹山高中校長陳漢銘表示，體育班培養選手的核心價值為「謙卑、上進、努力、用心」，兼顧學科及術科，並重視品德陶冶，獲得家長認同，吸引全國各地學生就讀。體育班現有籃球、羽球、曲棍球3個專項，在全國比賽中屢次奪得個人及團體佳績，為培育學生源及共享資源，落實運動三級制理念，也協助在地國中小學培育優秀運動選手。

陳漢銘表示，竹山高中體育組長吳志朋，身兼全國曲棍球協會祕書長；南投縣羽球協會及籃球協會也都由竹山高中體育教師擔任執行祕書，歷年來已辦理過無數次的全國性、縣級或地區型的體育競賽，積極推動體育賽事也是獲評特優的原因。

竹山高中除了新建的人工草皮球場及跑道外，室內場館的地板、燈光、訓練設備、球員休息室、淋浴間、重訓室、視聽教室等陸續整建完成；人力資源方面，充實運動防護員及各專項運動教練，各個運動專項都有2-3位教練及體育老師負責訓練工作，更提供運動選手宿舍及團膳，對運動選手的照顧不遺餘力。

近年來更引進外部資源，讓訓練無後顧之憂，包括天晴集團、萬海集團、Yonex、國泰世華銀行、竹山鎮紫南宮等對學校體育班的支持，也是持續進步的推力。

吳志朋表示，目前全國停課，但體育班停課不停學，每日透過線上教學平台，由專項體育老師及運動教練，指導並監督學生在家進行體能及術科練習，預計在6月28日後，立即量測運動選手的體重及體適能狀況，展開暑期訓練。