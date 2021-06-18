台積電(2330)完成填息，航運股漲勢不歇，根據台灣證券交易所統計，本周發行量加權股價指數收盤為17318.54點，較6月11日的17213.52點上漲105.02點，漲幅約為0.61％。其中，航運股技壓電子股，包辦本周漲幅、周轉率、成交金額第一的類股。

本周產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲18.02％最大，跌幅以電器電纜類指數下跌3.43％最大，未含金融類指數上漲128.11點，漲幅約為0.85％，未含電子類指數上漲165.45點，漲幅約為0.87％，未含金融電子類指數上漲291.32點，漲幅約為1.74％。

本周集中交易市場總成交金額為2兆34.96億元，全體上市股票成交金額為1兆9578.98億元，股票成交量周轉率為3.99％。

成交金額前三名為：航運類8433.71億元，占全體上市股票交易金額43.08％；半導體類3716.60億元，占全體上市股票交易金額18.98％；第三名，電子零組件類1705.44億元，占全體上市股票交易金額8.71％。

成交量周轉率前三名產業為：航運類28.02％、光電類14.18％、鋼鐵類6.86％。

累計今年年初開盤至今天共108個交易日，集中市場總成交金額為44兆5476.81億元，市場日平均成交金額為4124.79億元，股票成交量週轉率為108.60％，股票日平均成交量週轉率為1.01％。

今天集中市場市值為52兆9814.32億元，較6月11日市值52兆6612.52億元增加3201.80億元，增幅約為0.61％。