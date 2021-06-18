健和興(3003)自結前5月每股稅前盈餘為2.41元，由於應用於儲能配電、電動(兩輪)車及大型基站的UPS等新產品在下半年到明年出貨將會逐步放量，健和興預估，下半年業績將優於上半年，今天三大法人聯袂買超，健和興收盤股價創下2017年11月1日以來新高。

看好5G基站建置及儲能配電商機，健和興針對儲能配電櫃、輸電基礎建設、智慧電網等開發高電壓、大電流連接器，也針對基站及自動化設備等開發UPS新產品，相關新產品自去年開始有穩定的營收貢獻，預估出貨及營收將逐步放大。

健和興預估，今年基礎建設相關電工綠能產品年成長幅度約10%到20%。

在車用方面，健和興除是美系電動車大廠及部分兩輪電動車供應商，充電樁之充電槍產品亦透過車廠、電源供應器廠及系統廠出貨歐洲、美國及大陸地區，公司亦已針對大型充電站及電動巴士開發DC直流充電槍，以及LED光源模組連接器，受惠於歐美及大陸積極建置充電樁及各大車廠積極推出新款電動車，目前車用訂單強勁，健和興預估，今年車用產品佔比可望達20%。

健和興5月合併營收達4.07億元，月增3.37%，年成長41.85%，營收首度突破4億元，連續3個月創下單月歷史新高，營業淨利為1億17萬元，較上月小幅成長3.28%，較去年同月勁揚92.88%，稅前盈餘為7879萬元，較上月飆升130.01%，較去年同月成長7.86%，業外損失係受美金貶值影響，認列外幣評價損失1976萬元，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.51元；累計1到5月合併營收達18.62億元，年成長45%，創下歷年同期新高，股稅前盈餘為2.41元。

健和興表示，下半年會比上半年好，希望全年有兩位數成長。