本土疫情嚴峻，除了醫療人員在第一線進行篩檢及照顧病患外，遺體修復師也有可能遇到染疫後尚未被發現，卻意外離世的往生者，對此行政院政務顧問鄭宏輝特別贈送380副防護面罩給76行者遺體修復團隊，由團隊發言人中華民國兒童權益促進協會王薇君代表受贈。

疫情爆發後很多人自發性募集防疫物資並捐贈給醫院，其中防護面罩是大宗，除了第一線醫護及防疫人員外，其實遺體修復師們也會有使用需求。鄭宏輝表示，在遇到因意外離世的往生者時，往往受損嚴重，修復大體的任務就會落在他們身上，讓亡者們可以體面地走完最後一程，使家屬們得到一絲慰藉，是他們最大的目標。

鄭宏輝指出，但病毒不分生者與往生者，遺體修復師們常常需要長時間且近距離接觸大體，從而增加了染疫的風險，希望他們在助人的同時，也能保護好自己，這次特別捐贈380副防護面罩給76行者遺體修復團隊，就是希望能讓他們多一層保護，使他們的家人更安心。

為感謝鄭宏輝的公益捐贈，王薇君也回以「因為公益，我們相遇」的口罩套，笑稱彼此確實是因公益行為而相遇相識。王薇君表示，她與團隊夥伴穿梭於許多災害現場，協助處理著最沈重的部分，感謝鄭宏輝的捐贈，使夥伴們有更完整的防護裝備能安心投入工作。

鄭宏輝表示，76行者遺體修復團隊長期以來出現在重大災害現場，義務提供罹難者遺體修復的工作，包括2014年澎湖空難、高雄氣爆、2016年維冠大樓倒塌、2018年花蓮地震及今年4月的太魯閣號事故，都可以看到他們的身影。