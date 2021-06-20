國軍桃園總醫院（桃園龍潭804醫院）傳出院內感染事件，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天主要是有4名病患及5名看護共9人確診，加上之前有2位護理師染疫，國軍桃園總醫院累計11人確診。

國軍桃園總醫院確診的醫護人員之前都打過疫苗了，為何還染疫？羅一鈞說，只打一劑不能有完整的保護力，還是有染疫的可能性。不過打完一劑14天後仍會有一定保護效果，降低重症或住院的機率，染輕症的情形也會降低。所以第一劑打完後，還是要繼續打第二劑，才會產生足夠的保護力。