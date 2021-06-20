日本贈送的124萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗日前開打，連日來已傳出多例接種後死亡事件，國民黨立委陳以信指出，「這五天累計死亡通報數是65例，除下來發現最近五天打AZ後的死亡通報率高達「百萬分之105」，已經突破萬分之一，這麼高的長者死亡率，CDC（指揮中心）還要繼續鼓吹長者打AZ嗎？」

陳以信表示，現在美國贈送250萬劑莫德納疫苗，「我們非常感謝美國的愛心，對台灣太有幫助，但是現在長者施打AZ疫苗，死亡通報率這麼高，CDC應該認真考慮，長者是否應即停打AZ，和孕婦產婦一樣，改打莫德納疫苗。」陳以信建議，AZ留給年輕人來打，「這樣才能增加國人存活率不是嗎？」

陳以信指出，從6月15日開打的AZ疫苗，到昨天6月19日為止，施打人數是470951人，四天內的死亡通報數是47例，死亡通報率是百萬分之99點7，幾乎達到萬分之一，「（今天）下午兩點所公布最新數據，昨天確診者有11例死亡，打AZ疫苗後卻新增18例死亡通報，沒想到打疫苗後死亡的人數，竟比確診後死亡的人數還要多。」

陳以信直言，「人命關天，請CDC根據真實數據結果，儘快調整施打疫苗順序，才能挽救更多長者寶貴性命。」