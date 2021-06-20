台中市市管區域排水高達132條，魚群暴斃案件也層出不窮，自去年10月起至今年5月下旬止，半年來合計清理共計140件，更有1天通報4、5件處理案件情形，案件分布以太平、霧峰、北屯、烏日、梧棲、新社等區域案件數量較多，其餘則零星分布在各行政區。
台中市水利局指出，為加速魚群暴斃案件的處理效率，由中市府環保局、水利局、水利署第三河川局、農水署台中及南投管理處等單位成立魚群暴斃處理平台，由環保局派人巡查各河川及排水溝或接收民眾通報後，立即通知處理平台，再由河川管理單位清理暴斃魚群，最後由環保局將暴斃魚群清運。
水利局表示，台中市市管區域排水132條，流域面積廣大，自2020年10月起至今年5月下旬止，半年來已合計清理魚群暴斃案件高達140件，更有1天通報4、5件處理案件情形。
水利局指出，魚群暴斃案件分布則以太平、霧峰、北屯、烏日、梧棲、新社等區域案件數量較多，其餘則零星分布在各行政區。由於魚群暴斃案件層出不窮，工作人員日以繼夜協調處理及清理案件尤為辛苦，希望台中能有更好、更優質水域環境與居住品質。
水利局同時提醒，魚群暴斃案件除由環保局派人巡查外，倘民眾有發現類似案件，亦可通報1999轉由魚群暴斃處理平台接續處理，以分工合作的方式更有效率的處理案件，讓水域環境得以迅速恢復原貌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。