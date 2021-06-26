瑞莎成為服飾品牌創辦人。（ novyy提供）

「體操女神」瑞莎近年來致力於韻律體操發展，除了藝人與體操教練身分，近來斜槓當起服飾品牌創辦人。

瑞莎與多年好友bobo創立運動休閒服飾品牌，因好友本身念服裝設計相關科系，並於海外成衣廠工作多年，加上家裡是紡織業起家，幾十年來都在服務各類型國外服裝品牌，累積豐富經驗。

她提到，由於朋友對於各種面料、製衣流程、布料品質的掌握，甚至到款式設計、配色都擁有極高的專業度，因此決定與好友一起推出品牌。

談到品牌創立初衷，自小學習體操、熱愛運動的瑞莎表示，本來就有創立運動休閒品牌的想法，因為一直希望能讓更多人接觸運動，並且讓這件事很自然地成為每個人生活中的一部分。某天和bobo聊天時，無意間談及這個話題，沒想到對方也認同她的理念，一拍即合。

但開創之路走得並不輕鬆，由於兩人對於品質都有絕對堅持，加上對於運動時能穿上的衣服要擁有舒適、輕鬆且沒過重負擔感的面料才能實現，為了做出這樣的成品，這半年多不斷來回奔波、跑遍各大布廠、布商，只為找尋到最滿意面料，甚至一度遇到好不容易找到的面料卻斷貨，但也只能重新開始。

與設計師討論過程中，從設計初稿一直到打版、樣衣製作、試穿，只要有一點點不滿意地方，很多時候就是直接重來。瑞莎表示，現在回想起來，當時幾乎天天和設計師開會，為得就是不想有一絲妥協，笑稱當時的廠商和設計師應該都很崩潰，但這就是她們的堅持。