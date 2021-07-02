來自好萊塢CLAW 娛樂公司和台灣新創電影投資公司HollyGold今聯合宣布，將整合各自資源， 一起將超級英雄蜘蛛人、驚奇4超人、X戰警、復仇者、鋼鐵人、綠巨人浩克、雷神索爾、夜魔俠、奇異博士等知名漫畫角色的創作者斯坦李(Stan Lee)的最後遺作亞洲超級女英雄JEWEL，未來將安排JEWEL在數字動漫以及3D虛擬實境的方式與全球觀眾見面。

CLAW 娛樂公司執行長TK Wong。(戴志揚翻攝)

CLAW娛樂和台灣人合創的HollyGold都是在好萊塢影視業奮鬥的公司，2家公司將與斯坦李創立的 POW! Entertainment暴爾娛樂公司連手，將他在世前的遺作亞洲女性超級英雄角色JEWEL帶來全球觀眾的面前。

斯坦李Stan Lee創作的宇宙超級英雄們都已登上大屏幕，電影作品和角色深受影迷喜愛，票房屢創新高，多次拿下全球年度票房冠軍。為了滿足觀眾的好奇與幻想，2家好萊塢娛樂公司決意塑造一位擁有亞洲血統的超級女英雄JEWEL。

POW! 執行長Gill Champion對此項合作表示，「 我非常期待與CLAW娛樂公司、HollyGold 公司合作。JEWEL 是一個非常有趣的角色；斯坦李Stan Lee在世時一直極力去創造一個符合亞洲女性形象的超級英雄，作為禮物送給亞洲，通過這個角色，向全世界展現亞洲豐富的歷史、文化以及無數的傳奇經典神話。JEWEL是斯坦李2018年過世前創作送給亞洲粉絲的作品，同時也是他最後的遺作之一。

CLAW 娛樂執行長TK Wong表示，「 我非常榮幸及珍惜與POW! 合作的機會，我們會一起將斯坦李遺作亞洲超級女英雄JEWEL，以實體與虛擬製作技術，讓JEWEL以從未見過的形象呈現給全球粉絲們。他感謝HollyGold參與合作，一起為JEWEL超級女英雄角色賦與永不言敗的精神。JEWEL的出現，代表粉絲向永遠的超級英雄之父斯坦李致敬，讓全球影迷漫遊在他創造的超級英雄世界中」。

參與合作案的台灣新創投資公司HollyGold 創辦人吳阮弘(DIOR WU)表示：「能與世界級的好萊塢CLAW 娛樂公司合作，是對我們的肯定。HollyGold一定努力來製作JEWEL的實體與虛擬的娛樂影視內容。目前公司全力與CLAW娛樂公司積極準備工作，讓JEWEL的風光亮相與發行。JEWEL將在短時間內與全球粉絲見面，也會在我們創造的實體與虛擬影視娛樂世界裡與大家互動」。

JEWEL是斯坦李留給世界的一顆超級新星，相信她的出現，也會和其它承襲斯坦李純正血統的英雄們一樣發光發熱，吸引全世界影迷的眼球與目光；期盼JEWEL在虛實影視娛樂業創造全新的娛樂價值及能量。