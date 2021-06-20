高市新聞局《高雄一百》臉書粉專推出致敬防疫英雄特別企劃，以照片記錄各領域防疫英雄默默付出的瞬間。（高市新聞局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市新聞局《高雄一百》臉書粉專推出致敬防疫英雄特別企劃，以照片記錄各領域防疫英雄默默付出的瞬間。（高市新聞局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市新聞局《高雄一百》臉書粉專推出致敬防疫英雄特別企劃，以照片記錄各領域防疫英雄默默付出的瞬間。（高市新聞局提供／柯宗緯高雄傳真）

辛苦了！國內疫情嚴峻，第一線防疫人員身負重任，高雄市政府新聞局《高雄一百》臉書粉專特別推出致敬防疫英雄特別企劃，以照片記錄高雄各領域防疫英雄默默付出的瞬間，向這群無名英雄致敬，感謝他們堅持崗位及無私的付出。

新聞局長董建宏表示，第一線防疫人員堅守崗位，他們的臉龐隱藏在防護裝備下，身影穿梭在高雄各個角落，《高雄一百》臉書透過鏡頭向沒有被看見的防疫英雄們致敬，感謝醫護、疫調、軍警消、環保清消、計程車司機、防疫旅館以及區公所、里長、里幹事等各領域防疫人員的辛苦付出，保護市民健康安全。

新冠肺炎疫情爆發至今500多個日子以來，防疫已成為全民共同目標。董建宏指出，相關防疫措施順利推動，如疫苗接種、市場分流採購及實聯制等，皆仰賴防疫前線努力的無名英雄，是無數個他們織起安全的網，讓社會穩定、市民安心。

「防疫這場仗沒有人是局外人！」董建宏也強調，除第一線防疫人員，每一位自動自發配合防疫措施的市民朋友、每一位視訊遠距教學的師生、每一筆防疫物資捐贈的企業和個人，大家展現同島一命的精神，彼此扶持、互助合作，只要做好防疫，你我都是英雄。

《高雄一百》臉書致敬防疫英雄系列照片，對所有默默付出、犧牲與家人相處時間，以及隱身於層層防護裝備後的每一位防疫人員，獻上最高的敬意，目前已推出「消防人員篇」、「環保局清潔隊篇」、「警察篇」、「教師篇」、「防疫旅宿篇」與「計程車篇」。