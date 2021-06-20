美國在6/16利率決策會議，決定按兵不動，但有調高經濟成長率和通膨預期，這被市場解讀為會有提前升息的可能，造成當晚美股一度重挫，所幸尾盤以科技股為首的Nasdaq指數往上拉升留了下影線。

以美國來看，因為各大城市剛開始解封，所以後續一定會有很大的消費力道，但因為伴隨著過去低利率，通膨持續加溫，雖然也會抑制其對手大陸的經濟成長力道，但所謂七傷拳，殺敵一千，自損七百，美國勢必也受影響，但只要通膨率不高過經濟成長力道，都在可以接受範圍，因此還不需用到升息手段，只要微幅調整美元走勢，不讓美元持續弱勢，那麼原物料價格可能就會被壓抑（原物料報價跟美元走勢相反），事實上最近一周美元指數就從90漲到92附近，只要美元不再貶，應能壓抑原物料漲勢，股市也比較能回歸正常狀態。

畢竟最近航運股曾經幾度成交比重大於整體電子股成交比重，也在6/16爆出歷史天量，周轉率已經太高，而且量大好出貨，未來「塞港」會不會持續？這是相當關鍵，畢竟這會影響各國海港之間貿易的成本增加，長久來看也不是好事，更何況美國和歐洲都要陸續解封，「塞港」還能塞多久？這是目前還要持有航運股的人必須要去深思的。

事實上，本波原物料反彈，除了航運、造紙類股之外，鋼鐵、塑化、紡織類股指數都沒有再過前高，走到這邊，既然美元指數已經轉強，會不會是原物料行情要告一段落的警訊？

雖然近一個多月電子股行情飽受壓抑，但好處是電子股都已經領先修正整理過了，像上周的IP矽智財就先發動，6/16周四面板三雄彩晶、友達、群創都拉出漲停板，跌深就是最大的利多，更何況很多電子股本質都沒有改變，跌下來反而是逢低布局的時刻。

本周建議從整理過剛突破的質優電子股做篩選，如威鋒電子，平均報價往上調漲15%，也造成其5月營收2.67億創歷史新高，在USB4下半年全速提升之下，獲利有機會再往上調漲。另外如台表科5月營收52.9億歷史新高，若加上Q3蘋果MiniLed助陣下，Q3業績可望更上一層樓。目前可留意業績逐漸往上成長，本益比仍偏低股票，如國巨、晶焱、聖暉等。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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