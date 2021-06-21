因西南風吹拂，氣象局持續發布豪雨特報，經濟部次長曾文生21日召集水利署及各所屬機關召開防汛視訊會議。經濟部表示，水利署肩負著一手抗旱，一手防汛的重任，因應近日梅雨鋒面南移，必須要加強警戒，提前準備好相關應變工作，防範豪雨來襲。

經濟部水利署已開設應變小組監控預警，另依據最新氣象預報資料，21日梅雨滯留鋒面將再度南下影響台灣，預計22日起至24日受滯留鋒面及西南風影響，局部地區有雷陣雨、強陣風及瞬時強降雨機率，曾次長指示水利署密切與地方政府保持密切聯繫，並於上午10時成立經濟部應變小組二級開設，加強警戒及掌控水情，以保障人民生命財產安全。

曾文生指出，天氣變化瞬息萬變，務必提高警覺，確實掌握狀況，不可以掉以輕心。特別注意民眾上下班時段，有無短延時、強降雨影響民眾不便，並請水公司加強警戒，注意原水濁度，同時並提前作好準備，在相關設施蓄存清水，以為因應。

面對可能的雨勢，經濟部與水利署21 日上午再度召開會議，以確認抽水站、抽水機、水門的運作情況，除加強巡檢河道，並請臨水作業之相關施工人員機具提前撤離河道，並加強警示，也請各縣市政府所管轄之滯洪池，提前預降滯洪池水位。另外部份水庫蓄水位尚低，應嚴密注意集水區降雨及研判未來降雨情勢，審慎進行操作，並注意高濁度因應，以確保供水穩定。

經濟部說，包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、臺南市、臺中市、高雄市、屏東縣等部分地區，已有短時強降雨發生，造成部分地區積淹水，水利署已完成抽水機及防汛擋板預佈，並通知相關地方政府依汛期前所布置移動式抽水機進行抽水作業，同時加強巡視維持排水路通暢，以迅速排除淹水狀況。

水利署也提醒民眾，抗旱仍持續中，需維持生活中節約用水外，目前時值汛期為降低災害情形發生，請民眾隨時留意降雨情形，可透過水利署水情 APP、防災資訊服務網等防災避災工具掌握即時資訊，低窪地區民眾注意淹水警戒，預做準備減少損失。