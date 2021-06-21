台北農產公司爆出群聚感染，員工、承銷人、攤商已有45人確診，針對北農是否該休市，台北市長柯文哲強調，北農不休市，不需過猶不及，為一個可能的小危險，搞到系統不能運作。北市副市長黃珊珊強調，北農關係到大台北蔬果供應，現將採降載方式。

黃珊珊也表示，今日有和農委會主委陳吉仲通過電話，因北農是大台北地區重要的批發市場，要供應民生需求，因此會以降載的方式，不會到休市，目前疫情狀況都在控制中，而新增的確診個案，也都在精準打擊。

黃珊珊說，5月30日前的舊案，都已解除列管，現在是第二市場4樓有9人一起工作，其他市場區塊沒有感染，所以沒有到休市的程度，本周會先對快篩、打疫苗先做處理，盼一周內可以降溫。

對於是否要休市，柯文哲認為「這是過猶不及」，若北農出現案例就下令休市，一休市開什麼玩笑，從台北到中南部大亂，不需要一開始就超前部署，為了一個可能的小危險，搞到系統不能運作。

柯文哲強調，在面對一個不斷出現新問題的時代，這次要在北農試驗，4000人全面用打疫苗的方式，但14天抗體才會出來，所以有症狀立刻快篩，他認為不需要做太多預防性動作，但必須清楚要怎麼應付。