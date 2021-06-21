受新冠肺炎疫情嚴峻影響，為降低感染風險，台灣銀行屏東分行考量輪班人力分配問題，自110年6月8日起暫停派駐屏東縣政府收款服務，民眾繳款須改至該分行臨櫃辦理。經與該行積極聯繫溝通，21日起，台灣銀行屏東分行將恢復派員駐點屏東縣政府辦理收款業務，民眾可視需求就近繳款，但仍請注意避免群聚。