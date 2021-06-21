台灣銀行21日起恢復派員駐點屏東縣政府辦理收款業務 16:442021/06/21 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情嚴峻影響，為降低感染風險，台灣銀行屏東分行考量輪班人力分配問題，自110年6月8日起暫停派駐屏東縣政府收款服務，民眾繳款須改至該分行臨櫃辦理。經與該行積極聯繫溝通，21日起，台灣銀行屏東分行將恢復派員駐點屏東縣政府辦理收款業務，民眾可視需求就近繳款，但仍請注意避免群聚。 知名養生館偷營業罰30萬元 24小時內扣押創全國最快紀錄 傳壹傳媒董事會達共識 香港蘋果日報可能26日後停刊 #台灣銀行 #屏東縣政府 #收款 #派員 #駐點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東縣政府迄110年5月底止 1年以上債務未償餘額為125.2億元 16:302021/06/21 財經 駐港人員撤離！國民黨：應透過談判或第三方斡旋解決 10:442021/06/21 政治 外銀在台分行 前四月營收兩樣情 04:102021/06/21 金融．稅務 梅雨鋒面南移台灣 經濟部應變小組開設二級 12:002021/06/21 財經 進用身障者就業 義務單位足額進用達9成 13:282021/06/21 生活 3月未足額進用身障者 中科院、華邦電分為公私第一 11:362021/06/21 財經 資產遭凍結 香港《蘋果日報》數日內恐停刊 09:372021/06/21 兩岸 《國際金融》聯準會論調衝擊 歐股再跌 15:592021/06/21 財經 台新銀行ATM挺防疫紓困 孩童補貼款插卡即時領 15:342021/06/21 財經 台駐港人員被迫撤離 04:102021/06/21 財經要聞 拒簽一中承諾 駐港辦7人遭限期離境 04:102021/06/21 產業財經 財經熱門新聞 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 全球大塞船 貨物卡海上1個月 這產業剉咧等 - 財經 難敵疫情 15年福容大飯店台北一館9月1日熄燈 - 財經 尖牙股剩這2大咖股價還在飆 專家驚揭美股前景走勢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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