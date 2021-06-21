環保署21日進行白河水庫後續更新改善工程計畫環評，由於白河水庫長年淤積嚴重，已無儲水能力，水利署規劃擴大清淤規模，不過環評委員認為，清淤後土方放置仍需更多資料佐證對環境影響狀況，並加強逐年土方暫存堆置管理規劃8月底前提交補正，後續擇日再審。

水利署指出，因白河水庫淤積嚴重，應積極辦理水庫清淤讓水庫活化與再生，水資源可永續利用，更新計畫完工後預期可恢復庫容2000 萬立方公尺，增加農業及公共給水量，提升南部地區供水穩定與調度能力，回復白河水庫功能。

經過閉門會議討論後，要求發單位再補充相關資料，包含依行政院環境保護署公告排放係數計算本案施工機具及運輸車輛氮氧化物排放量，研擬氮氧化物排放減輕措施，並補充施工機具及運輸車輛之具體管理計畫，評估取得自主管理標章。

加強逐年土方暫存堆置管理規劃（含不同土方堆置點之土方含水率檢測等），承諾土方堆置場逕流廢水處理後之放流水水質懸浮固體。補充底泥中鎳及砷檢測值超過「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」標準處理方式。研擬水庫淤泥短、中、長期清淤再利用方案，及最終去化管道。