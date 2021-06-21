中央流行疫情指揮中心每天下午都會召開記者會說明最新疫情發展，而指揮官陳時中等人言行舉止，成為各界關注焦點，近日除了醫療應變組副組長羅一鈞走紅，還被封為「國民女婿」之外，醫福會執行長王必勝的種種表現，也意外成為大家關注的新焦點，更有網友直言，「王必勝會不會功高震主？」、「防疫戰神」、「屌打陳時中」。

有一名網友在PTT上發文表示，今天的記者會上，王必勝在報告時，幾乎不用看稿，而且他口條清晰，邏輯清楚，加上這陣子讓苗栗快速歸零，「其他五漢會不會覺得非常有壓力？有卦嗎？」

不少網友們也紛紛稱讚王必勝，「他超強，很感謝他」、「王必勝真的強啊」、「真正的胸腔科感染專家啊」、「防疫戰神」、「真心覺得有他好安心」、「感覺很強」、「比牙醫好多了 至少是胸腔科專業」、「王必勝關羽 ，羅一鈞趙雲，誰是張飛？」

更有網友表示，「陳時中感到壓力」、「屌打陳時中」、「陳時中快滾，換個有料的當指揮官」、「牙醫還不滾讓專業的來」、「底下的人都比牙醫強，都醫學系」；還有網友則討論起是不是應該讓王必勝來協助處理目前北農的疫情，「戰力真強，接下來去接管北農好了」、「能請他處理北農嗎」、「北農的處理也是跟王必勝討論，蟑螂無視」、「他已經過去北農了啊，他就是第一線」。