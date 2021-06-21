台北市長柯文哲日前爆料，民進黨立委高嘉瑜幫小禾馨診所喬疫苗，禾馨醫療營運長林思宏出面強調，絕無關說，並公布與衛生局人員的對話紀錄，但北市衛生局長黃世傑卻說，「我們會還原，講難聽一點，根本得寸進尺」，並指「得寸進尺」比較像是在講綠委高嘉瑜。而高嘉瑜也在臉書上再次指出，在接到禾馨陳情之前，並未和該診所人員有任何接觸，並對台北市衛生局的協助表示感謝。

高嘉瑜今(21日)在臉書上表示，自5月底第一次接到禾馨陳情，我們就立刻轉達給衛生局，在此之前，嘉瑜從未接觸也不認識禾馨診所任何人，也從未到過禾馨診所，沒有任何私交及往來，「嘉瑜基於保護醫護、孕婦、新生兒的立場轉達訴求，相信衛生局也是，因此快速允諾協助，也很感謝衛生局黃世傑局長及辛苦的衛生局同仁們協助」。

高嘉瑜指出，在過程中，禾馨也多次表達4家診所共1000多名員工，都是符合1～3類的施打名單，希望能有足夠的疫苗給予孕婦最完善的保護，包括醫護及診所的工作人員，嘉瑜幾次如實將訴求轉達給衛生局，都得到快速且善意的回應。

最後，高嘉瑜也說，禾馨是台灣孕婦生產最多的醫療院所之一，新生兒出生占全台北市的30%至40%，一年7000多個新生兒在禾馨出生，禾馨也承諾施打名單都合乎法令及規定。相信大家都是站在善意的出發點，想要盡最大的努力保護孕婦及新生兒。