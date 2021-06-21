美國總統拜登愛犬「冠軍」過世，蔡英文總統第一時間在拜登的推特中留言哀悼，此舉引發大批網友不滿。《中時新聞網》專訪國民黨文傳會副主委鄭照新，他表示身邊有媒體朋友的親屬，因疫情確診不幸離世，不但沒等到蔡英文的悼念、歉疚，他甚至怒轟蔡「難道人不如狗」？

【政新鮮】人不如狗？網友批蔡悼念拜登愛犬 鄭照新：在確診家屬傷口灑鹽

本該是正常的外交動作，未料卻引起民怨。鄭照新坦言，「我想這是蔡英文總統，對於疫情逝去的500多條人命，全然漠不關心，甚至長期缺乏同理心，所造成的巨大反差及反彈。」鄭指出，這些確診過世的同胞，他們來不及等到疫苗，更等不到所謂民間捐贈的救命神器。

總統蔡英文。（圖/報系資料照）

從疫情爆發至今，鄭照新表示「因為政府怠惰所造成的時間差，導致他們本來可保存的性命，卻枉送流失。」對此鄭指出，尤其當在野黨在立院議場，進行為逝世的確診者悼念動作，執政黨所展現的態度竟是冷嘲熱諷。

鄭照新表示「這樣更突顯政府在這個過程中，沒有把人民放在第一位，而是將政權維繫、政治考量，甚至是製作哏圖，同時也失去了人民信賴，更讓百姓覺得執政黨愛政權多過愛人民。」他進一步指出，這種不信賴關係，導致了政府信用破產，民進黨完全沒有以民為本，若不再改變對於疫情的實事求是，鄭照新坦言「人民眼睛是雪亮的，對於不愛護人民的政府，大家最終會把握機會，做出最後制裁」。