全球防疫一刻沒有鬆懈，病毒變異亦非等閒，印度變種病毒株Delta響起新一波攻擊號角，日本冬奧集訓隊伍烏干達選手，竟在施打2劑AZ疫苗後也慘遭攻克，不幸染疫，連全球疫苗施打覆蓋率63.45%，達到群體免疫等級的以色列，也扛不住如此威力的病毒，以色列政府在6月15日才宣布解除防疫相關禁令，不到兩週旋即收回成命，規定強制再戴起口罩、落實防疫作為。

而我們的總統蔡英文在這段非常時期都做了些什麼？遙祭弔唁拜登的愛犬！心疼掛念佛羅里達州大樓倒塌事故！台灣是已經歸化美國，成為第51州了嗎？

日前陸委會才剛宣布撤離駐港辦事處人員，不到5天蔡英文臉書又貼出「挺香港蘋果日報」的辣文，左手撤人、關中天，右手發文、挺蘋果，說蔡政府是「雙面刀鬼」一點也不為過。

連《亞洲週刊》2021年第一期刊出專題報導《台灣民選獨裁幕後，綠營新威權主義現象》，並以蔡英文身穿龍袍的合成照片製成封面，更一舉摘下「亞洲普立兹獎」，也算是實至名歸，無怪乎中港台三地網友一致諷刺蔡政府獨裁專制，文青騙術已陣亡。

總統賦閒不務正業，防疫團隊自然上行下效，地方政府只能自力救濟，面對抗疫大事，一刻不鬆懈的台灣人民，在家收看的國家要聞，卻通通都是這些與防疫無關的狗腿新聞與假面政策，民進黨索性不演了，放任疫情肆虐，繼續追逐美國夢。

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