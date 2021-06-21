美國擴大捐贈台灣疫苗，外界也關切日本政府擬捐贈的第二批疫苗。駐日代表謝長廷今天表示，我們目前持續提供正確資料，讓日方的「檢討」的結論往正面方向發展。

謝長廷在臉書表示，來自美國的250萬劑疫苗抵達台灣後，日本這邊的壓力就比較沒那麼急迫，但仍然有很多人都在關心日本的第二批疫苗什麼時候要來？我們目前持續提供正確資料，讓日方的「檢討」的結論往正面方向發展。

他說，當然也需要澄清負面或是扭曲的訊息，例如「疫苗乞丐」、「施捨」等說法，就如前外交官劉仕傑所說，等同公開羞辱美日兩國的善意。

謝長廷表示，事實上，美國在台協會在其臉書上，特別提到台灣對美國的醫療支援，日本的外務大臣在宣布時也特別說到311大地震時台灣的援助，都毫無「施捨」的傲慢。用這樣的字眼羞辱自己，對捐贈者也是侮辱。

他說，國際社會中，互助共生是理想境界，台灣曾經幫助過別人，接受別人的幫助也很正常，不必自卑或自虐，我們如果用乞丐心態去看待事情，認為別人的善意只是施捨，那將來也沒有別的國家敢接受台灣的幫忙，這對台灣的生存發展和世界的良善循環毫無幫助。