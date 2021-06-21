去年下半年以來隨著亞洲經濟率先復甦，缺櫃、運費上揚等情況在市場頻繁發生，導致台灣貨櫃三雄股價水漲船高，甚至在大宗貨物報價也在今年初以來部斷飆漲，帶動貨攬三雄股價也衝高，甚至航空股也有強勁表現。台股周一(21日)表現電金齊弱，航運股獨撐大局，上市航運指數大漲8.37%、交投比重也來到4成，隨著宅配通股價來到百元之上，成為台股航運股新1檔進入百元俱樂部的成員。

台股周一開盤以17305.49點、小跌13.05點開出後開低走低，指數一路下殺至17053.28點，下跌295.23點，面臨萬七保衛戰，電子、傳產、金融類股大多走跌，惟航運股有強勁表現，貨櫃、散裝航運族群領銜強勁漲勢，萬海率先攻上漲停249元，長榮盤中漲至154元觸及漲停板，陽明高點來到162.5元，漲逾半根停板。

隨著波羅的海綜合指數(BDI)上周強彈40%之上，慧洋-KY、新興、裕民、四維航、台航等散裝貨運都攻上漲停，就連航空股的華航、長榮航都一度亮燈。

集中市場航運股，包括台船、新興、裕民、榮運、嘉里大榮、志信、萬海、台航、宅配通等16檔股價亮燈漲停，加上上櫃航運股，總計20檔航運股亮燈漲停。其中包括貨櫃三雄長榮、萬海、陽明，以及貨攬三雄台驊控股、中菲行、捷迅來到百元之上，台灣散裝貨運龍頭慧洋-KY，以及剛在周一收在百元之上的宅配通，總共8檔航運股登上百元俱樂部。