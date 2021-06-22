台股早盤今(22日)一度反彈上漲逾200點，航運族群依然乘風破浪表現強勢，眼看著貨櫃三雄股價都已在150元之上，漲勢也從貨櫃延伸到散裝航運、陸上貨運以及航空股，股民想追又不敢追，不追又看著股價一直漲，分析師建議，想操作航運股一定要嚴設停利、停損點，可以參考萬海股價表現，只要萬海股價沒跌之前，航運股就有機會續漲。

航運類股類股指數今一度大漲逾6%，占大盤成交比重也超過4成，長榮、陽明盤中一度拉回平盤之下，萬海則開高走高，觸及273元，差一檔就漲停，而新興、裕民、榮運、志信、中航、中櫃、台航、亞航、慧洋-KY、四維航等均亮燈漲停，摩爾投顧分析師何基鼎表示，萬海是航運這波起漲的指標，只要萬海沒有跌之前，航運股都還有機會續漲。

近期台北股市操作難度頗高，一天大跌，一天大漲，何基鼎指出，如果想追航運股，一定要設好停利、停損點，例如今股價開高，有一個跳空缺口，就可以把它當成一個防守點，只要股價沒跌破，不要輕舉妄動，但如果股價跌破跳空缺口，就要考慮出場。

對於航運類股漲勢從貨櫃延伸到散裝航運、陸上貨運以及航空股，陸海空都展翅高飛，何基鼎認為，最近如果要操作，還是以貨櫃、物流為主，最好選龍頭股，至於這兩天走強的航空股華航、長榮航，應該是資金考量到未來解封後的人潮，因而提早布局，但因基本面還沒有真正轉好，建議短線操作即可，一樣是設好停利、停損點，該出場就出場。

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