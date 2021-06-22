台灣大(3045)日前啟動「一人一平板、停課不停學」，引發熱烈迴響，台灣大基金會今宣布，將於「微樂志工平台」上發動第二波平板募集計畫，替新竹、台東及屏東等偏鄉、山區經濟弱勢的355位學童募集平板電腦，台灣大基金會也再次拋磚引玉，率先捐出100台平板電腦，也盼藉此降低數位落差，加速數位轉型。

受疫情影響，全台各級學校自5月19日停課並啟動遠距教學，台灣大(3045)基金會跟4個公益社團，於5月底共同推出「一人一平板、停課不停學」公益計劃，替弱勢學童募集平板電腦，獲得各界熱烈迴響，短短11天就募集到1189台平板。

台灣大總經理林之晨表示，首波「一人一平板 停課不停學」公益計劃在國內疫情最嚴峻之際啟動，引起社會廣泛迴響及重視，很快便超額達標。但我們注意到更多偏鄉弱學童的需求，第二波平板募集計畫趕在暑假前發動，希望能讓還沒有數位設備的弱勢孩子，在暑假期間彌補這一個多月停課「掉落的」學習進度。對於偏鄉弱勢家庭若有網路使用需求，台灣大還有數位苗圃專案，可以同時提供免費行動網路及myBook免費的線上互動學外語課程，降低疫情對於弱勢學童的影響，給予他們接軌數位學習、翻轉未來的機會。

台灣大基金會執行長劉麗惠表示，因為此波疫情而「失學」的學童數不勝數，特別是偏遠地區、原住民山區及特況家庭的孩子們，在眾多神隊友以及台灣大終端團隊努力調度平板貨源的力挺下，第一波平板募集計畫在短短11天就有1067人次參與，其中家扶基金會、台灣世界展望會超額達標，加上博幼基金會、基督教救助協會，總計募得1189台平板電腦，首批700台含蔡明忠董事長私人認捐予至善基金會的81台，皆已全數出貨，剩餘的489台也陸續送出，由公益團體送至孩子們家中。第二波「一人一平板、停課不停學」計畫已正式啟動，還需要募集255台平板電腦給山區、原住民部落的孩子，誠摯邀請各界再次伸出援手，幫助更多弱勢學童維繫受教權，借由這波疫情，徹底提供偏鄉弱勢家庭一步到位的數位轉型機會。