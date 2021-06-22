全球景氣快速回溫，經濟活動開始反彈，企業財務體質持續改善，目前高收益債市品質已遠高於過去十年，高收益債券價格已回到疫情爆發前的水準。聯博預期，接下來料將迎來新一波的信評升等浪潮，潛在的明日之星(Rising Star)可望為高收益債市的長期表現有所挹注。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，高收益債的信用基本面已大幅改善，目前高收益債違約率已從去年10月高峰時期的6.3％下降至3.2％。信用週期復甦階段往往是明日之星發展最活耀的時期，當景氣逐漸復甦，體質較佳的高收益債企業有機會獲得調升至投資等級的信用債券，成為明日之星。而且在信用評等調升過程中，利差收斂的幅度顯著，也將帶動債券價格反彈，投資吸引力浮現。

江常維說，在市場發生信用事件後，如2002年電信危機、2008年的金融海嘯以及2015年的石油賣壓後數年間，明日之星的數量也會增加，帶動高收益債市的長期表現。去年(2020)因疫情影響出現大量的墮落天使，總市值超過2300億美元，如今隨著財政刺激政策逐漸發酵，經濟活動反彈強勁，聯博投資團隊預估未來1-2年間，市場上將出現約1300億美元市值的明日之星，不少高收益債市投資契機逐漸浮現。

江常維進一步說，新一波明日之星主要來源有二。其一是受經濟復甦影響最深的產業，包含消費、能源與金融產業等；其二是受新冠疫情衝擊湧入的墮落天使企業。但發債企業信用評等從降評進入升評的過程漫長且影響因素複雜，與其緊盯墮落天使與明日之星的名單，不妨透過完整的研究分析，充分了解潛在的機會與陷阱，長期布局債市契機。

江常維也表示，整體而言，受惠於景氣回溫的趨勢，在低違約率與債信品質提升等利多帶動下，預期高收益債市收益與成長潛力可期。疫情過後，除了高收益債之外，在新興市場債等債券券種也造就許多潛在的明日之星，同時企業經營模式也出現結構性的改變，於此之際，投資人不妨主動網羅各券種中具有殖利率或評價優勢的標的。投資人可透過廣納各類券種的投資策略，可望持續掌握收益機會。