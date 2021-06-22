中華籃協今日表示，有鑒於國內各聯盟對於新人選秀會舉辦方式意見不一，為確保球員參賽權益不受各聯盟規範限制，因此制定「聯盟選秀指引」作為各聯盟辦理選秀會之依據，避免日後造成誤解紛爭。

中華籃協說，經6月16日召開跨聯盟選秀制度研議會議後，SBL、PLG、T1均於日前回覆期望選秀會辦理方式，因各聯盟對於共同辦理或各自辦理選秀會意見不一，為避免爭議且保障球員參賽權益，特研擬「中華民國籃球協會聯盟選秀指引」草案，作為各聯盟未來在辦理新人選秀會時之依據，此草案經各聯盟審閱後將送交7月1日籃協理事會通過後施行，籃協重申並沒有一定要採取共同選秀，將尊重各聯盟意見訂定完善措施。

對於近日來引發爭議的新人選秀會辦理方式，中華藍協秉持開放態度，經各聯盟回覆意見後，即草擬選秀指引，將各方意見納入，針對選秀年齡、資格限制、保障底薪、回饋政策等均納入條文內，建立起完善架構與規範供各聯盟遵循，同時也保留各聯盟是否辦理共同選秀會之彈性，待各聯盟落實選秀政策後，再依現況進行修正。

中華籃協制定之聯盟選秀指引，除現行SBL與PLG兩聯盟外，籌備中的T1聯盟也納入規範，避免新成立之聯盟簽約未選秀球員，另外並採納大專體總建議，凡曾參加過UBA之球員，必須在選秀年9月1日前已年滿21歲或完成大三以上之學業始可報名，而球員可自行選擇一個或多個聯盟報名選秀，取得自由球員資格後亦可自行決定與原屬聯盟或其他聯盟簽約，不須再參加其他聯盟選秀，不但保障球員工作權益，也提供多重選擇讓聯盟與球員共創雙贏。