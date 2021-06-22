彰化暴雨狂倒 低窪處水淹腳踝 排水溝倒灌成小河 15:232021/06/22 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化大雨狂灌，水溝來不及宣洩雨水溢出路面成小河。（圖／翻攝自YouTube畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化連續2天降暴雨，今天上午下了幾場豪大雨後，彰化與花壇交界的彰員路淹水，低窪處已經淹到腳踝高，排水溝來不及宣洩，變成湍急河流，機車、車輛涉水而過，險象環生。 民眾試圖清除路面上水孔蓋髒物，好讓積水快速宣洩。（圖／翻攝自YouTube畫面） 暴雨造成彰員路淹水，車輛冒險涉水而過。（圖／翻攝自YouTube畫面) 彰化今天大雨狂倒，鹿港時雨量將近40mm，中午過後雨勢強勁，傳出不少地方淹水，其中彰員上午淹過一輪後，中午又抵擋不住第二波雨勢，排水溝來不及宣洩，倒灌成為小河流，人車寸步難行。 九旬老奶奶路倒市場 台中市警急攙扶助返家 雨彈狂炸！員林清潔隊疲於奔命 堵塞水溝夾出千公斤垃圾 #彰化 #排水溝 #狂倒 #低窪 #腳踝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南永康巷弄淹水3小時 慘淪池塘 04:102021/06/21 地方新聞 安心即時上工 彰化再釋735職缺 04:102021/06/21 地方新聞 不斷更新》雨用倒的！宜蘭升級豪雨 15縣市豪大雨特報 13:182021/06/22 生活 雷雨狂炸彰化 八卦山道路坍方 04:102021/06/22 地方新聞 Ella狂吸11代言人氣旺！深夜下麵老公甜讚：最厲害 16:042021/06/22 娛樂 雨彈狂炸八卦山 「道路變天坑」車險墜谷 11:082021/06/21 生活 安卓手機狂跳「Google屢次停止運作」通知 一招教你解決 14:532021/06/22 科技 暴雨狂襲！桃園蘆竹大淹水 路邊機車全泡湯 18:452021/06/22 生活 南彰化豪雨狂倒馬路成河 圓林園滯洪池滿水位啟動抽水 10:532021/06/21 生活 雷雨彈轟炸整天 南彰化這幾個鄉鎮累積雨量冠全台 20:552021/06/21 生活 北部雨變更猛 致災性雷雨彈往北炸開 狂轟16縣市 17:132021/06/22 生活 生活熱門新聞 疫情才見曙光北市又爆群聚 專家：三級警戒再延2周才穩 - 生活 建中詩人教師吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲 - 生活 台南7天＋0民眾憂解封恐釀另一波疫情 黃偉哲：會審慎評估 - 生活 吃這些藥不能打新冠疫苗？台大醫院QA專區一次解答 - 生活 628解封否明公布 陳時中敲定：不分區降級 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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