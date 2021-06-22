彰化連續2天降暴雨，今天上午下了幾場豪大雨後，彰化與花壇交界的彰員路淹水，低窪處已經淹到腳踝高，排水溝來不及宣洩，變成湍急河流，機車、車輛涉水而過，險象環生。

民眾試圖清除路面上水孔蓋髒物，好讓積水快速宣洩。（圖／翻攝自YouTube畫面）

暴雨造成彰員路淹水，車輛冒險涉水而過。（圖／翻攝自YouTube畫面)

彰化今天大雨狂倒，鹿港時雨量將近40mm，中午過後雨勢強勁，傳出不少地方淹水，其中彰員上午淹過一輪後，中午又抵擋不住第二波雨勢，排水溝來不及宣洩，倒灌成為小河流，人車寸步難行。