路透社報導，消息人士透露，美國多個州的總檢察長最快下周正式對Alphabet旗下谷歌公司提起告訴，指控這個全球網路搜尋引擎和廣告巨頭經營其應用軟體商店Play Store的手段違反反托拉斯法。

一名消息人士表示，本案源自於應用軟體（app）開發商投訴谷歌管理Android平台軟體商店Play Store的方式。消息人士表示，這件訴訟案從去年就開始進行，雖然案件遭到推遲，但似乎又再度逼近。

這次州檢察總長的聯合調查由猶他、田納西、北卡羅來納和紐約州領軍，目前尚不清楚有多少州會加入。

兩名消息人士表示，此案可能提交給北加州聯邦法院，並於2022年進入庭審。該法院正在審理相關案件，包括電玩遊戲公司Epic Games去年對谷歌提起的訴訟，指控谷歌反競爭的app商店規則。

同一位法官也負責另外兩起針對Play Store的集體訴訟案。一名消息人士表示，如果各州想要參與宣誓作證和其他開庭前的程序，他們勢必得盡快提交文件。

兩名消息人士透露，這起訴訟案的重點將是谷歌要求某些應用程式的訂閱和內容必須使用該公司的支付工具，並向谷歌支付高達銷售額30%的佣金。

音樂串流媒體巨頭Spotify和擁有Tinder的約會軟體公司Match Group等應用程式開發商，長期痛批谷歌和蘋果強制軟體商分享營收是反競爭的做法。

另一家科技巨頭蘋果和Epic在上個月的庭審結束後，正在等待加州法院就類似的訴訟案做出判決。